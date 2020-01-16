المشهد اليمني

الانتقالي الجنوبي يصعد ضد الحكومة ويتوعد بالسيطرة المحافظات الجنوبية

16 يناير، 2020
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المشهد اليمني

اقر المجلس الانتقالي الجنوبي، إجراءات تصعيدية ضد الحكومة الشرعية، و البدء في إعادة تسليح القوات التابعة للمجلس.

حيث دعت الجمعية الوطنية، التابعة للمجلس الانتقالي، إلى إعادة تسليح القوات التايعة للمجلس، لمواجهة ما اسماه بالإرهاب والتطرف، وتحرير المحافظات الجنوبية التي قوات تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

كما دعاء بيان الجمعية الذي نشر على موقع المجلس في شبكة الانترنت، الى التحرك لتنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها بشأن تحرير وادي حضرموت وشبوة والمديريات المحتلة-بحسب البيان- في محافظة أبين والمهرة وسقطرى.

وأشاد البيان بالقوات الجنوبية التي تتصدى لفلول المعتدين وصمودهم في جبهات القتال والمواجهة على حدود الجنوب والمرابطين في جبهات أبين.

وانتقد البيان ما سماه بالنزوح المسيس لأبناء المحافظات الشمالية تحت عباءة النزوح تحت عباءات إنسانية.

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