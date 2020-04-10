إرم نيوز

”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موقفه من مبادرة التحالف وقف إطلاق النار باليمن

10 أبريل، 2020
0
”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موقفه من مبادرة التحالف وقف إطلاق النار باليمن




المصدر: فريق التحرير

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين.

وقال المجلس في بيان نشره على موقع الرسمي: ”تعرب الإدارة العامة للشؤون الخارجية عن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ومباركته إعلان التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس“.

واعتبر المجلس أن قرار وقف إطلاق النار، ”فرصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبث حياة جديدة في العملية السياسية“.

وشدد البيان على ”ضرورة وجود آلية واضحة تضمن نجاح وقف إطلاق النار“، مؤكدا ”استعداد المجلس لمناقشة الآلية المناسبة لوقف إطلاق النار في الجبهات التي تدافع فيها القوات الجنوبية والمقاومة الجنوبية المساندة“.

وأضاف أنه ”لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التقدم نحو حل مستدام. وإزاء ذلك، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لجميع الأطراف المتحاربة، بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار“.

وتابع: ”وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس على جهوزيته للمشاركة البناءة في وضع الإجراءات المشتركة التي من شأنها تسهيل وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة“.

وأعلن التحالف العربي، الأربعاء، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، بدأ صباح الخميس، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إطلاق الانتقالي التحالف الجنوبي النار باليمن مبادرة من موقفه وقف يعلن

إقرا أيضا

Photo of الجيش اليمني يتهم الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار

الجيش اليمني يتهم الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار

10 أبريل، 2020
Photo of برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات لمناطق الحوثيين في اليمن

برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات لمناطق الحوثيين في اليمن

10 أبريل، 2020
Photo of اليمن.. القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوبي الحديدة

اليمن.. القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوبي الحديدة

10 أبريل، 2020
Photo of مشيدة بالخطوة السعودية.. واشنطن تحض الحوثيين على التجاوب مع إعلان وقف إطلاق النار في اليمن‎

مشيدة بالخطوة السعودية.. واشنطن تحض الحوثيين على التجاوب مع إعلان وقف إطلاق النار في اليمن‎

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق