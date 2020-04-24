الانتقالي: الشرعية تجاهلت شروط اتفاق الرياض لعودتها

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، مساء اليوم الخميس، إن “اتفاق الرياض” ينص على عودة رئيس حكومة الشرعية، فقط لأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، مؤكدا أنها لم تلتزم ببنوده.

وأشار إلى عودة العديد من وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولين مرتبطين بشكل مباشر بأحداث أغسطس الماضي.

وقال البيان إن المجلس تجاوز الموقف أملاً في تقديم خدمات للمواطنين، موضحا أنه أبلغ التحالف العربي بالتجاوز.

وشدد على أن حكومة الشرعية تجاهلت أداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض.