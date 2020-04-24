المشهد العربي

الانتقالي: الشرعية عطلت اتفاق الرياض لغياب الموقف الرادع من التحالف

24 أبريل، 2020
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حذر المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، مساء اليوم الخميس، من استمرار مليشيا الإخوان الإرهابية في عملية التحشيد العسكري، باتجاه شبوة وأبين والعاصمة عدن.

واعتبر أن حكومة الشرعية تخلت عن شرعيتها، مؤكدا إنه لا بد من تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض.

وشدد على أنها أعاقت جميع سُبل تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى غياب الموقف الرادع من التحالف العربي.

وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي عن إرسال عدة خطابات لقيادة التحالف العربي لإبلاغهم بضرورة عودة قيادة المجلس إلى عدن.

وأوضح أن الخطاب الأخير لإبلاغ الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كان يوم الأحد الماضي، خلال الاجتماع المرئي عبر الدائرة التلفزيونية بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، بالإضافة إلى العديد من المخاطبات.

وشدد البيان على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب قيادة التحالف العربي حتى تأمين المنطقة من التهديدات والمخاطر كافة، مطالبا بتنفيذ اتفاق الرياض بدون “انتقائية”.

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