الانتقالي والاشغال العامة بعدن ينسقان للعمل المشترك ويشددان على انشاء سياج وقائي

التقى اللواء سالم عبدالله سالم السقطري، مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم ،في مكتبه، المهندس وليد الصراري، مدير مكتب الأشغال بالعاصمة عدن.

وخلال اللقاء ناقش اللواء السقطري مع المهندس الصراري، سُبل التعاون والتنسيق بين لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية التابعة للمجلس الانتقالي، ومكتب الأشغال بعدن، لمعالجة الآثار المترتبة عن سيول الأمطار الجارفة والمخلفات المتراكمة التي نجمت عنها، وكذا آليات تكثيف الجهود لتنفيذ الأجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ظل تفشي وباء فيروس واجتياحه لمعظم بلدان العالم.

واطّلع مساعد الأمين العام، من مدير مكتب الاشغال على الجهود الذي يبذلها مكتب الأشغال من خلال تسخير امكانياته المتاحة لرفع مخلفات سيول الأمطار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في صندوق النظافة والتحسين ومدراء عموم المديريات.

كما استعرض مدير مكتب الأشغال الاشكاليات التي تسببت بها عمليات البناء العشوائي المخالفة لقوانين الإسكان والتخطيط الحضري على البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه المطار، مشيراً إلى أن عمليات البناء العشوائي فاقمت من حجم الأضرار الناجمة عن تدفق سيول الأمطار وشكلت عبءً كبيراً على مكتب الأشغال في ظل امكياناته البسيطة.

كما اطلع مساعد الأمين من مدير مكتب الاشغال على المشاريع التنموية في البنية التحتية المنتظر تنفيذها في قطاع الطرقات والمقدمة من البرنامج السعودي والتي تستهدف إعادة استصلاح عددا من الطرقات، وكذا الدعم المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية المكرس لشفط مياة الأمطار ورفع مخلفاتها، وتنفيذ حملة الرش ضبابي.

وثمن مساعد الامين العام الجهود التي يبذلها مكتب الأشغال، مؤكداً على أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة لتنفيذ مشروع سياج وقائي في مرتفعات الشيخ إسحاق وردفان بالمعلا، لتأمين مساكن المواطنين من الكتل الصخرية المنجرفة من تدفق سيول الأمطار، بالإضافة إلى ضرورة استصلاح شبكات الصرف الصحي وقنوات تصريف الأمطار قبل الشروع في أي بناء أو أعمال سفلتة للطرقات.

ونوّه السقطري بأهمية مضاعفة الجهود وتضافرها، والتنسيق بين جميع الجهات للعمل على إطلاق حملات واسعة لتعقيم الطرقات العامة والأسواق بالمطهرات والمواد الوقائية، وتكثيف عمليات الرش الضبابي للحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتأمين بيئة صحية آمنة تحفظ سلامة المواطنين في عدن.

حضر اللقاء منصور زيد حيدرة، رئيس الدائرة التنظيمية بالإمانة والعامة، الوكيل المساعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد الجنيدي سكرتير الامين العام.