المشهد العربي

الانتقالي ومهندسي عدن يبحثان طلب المشورة في إعمار العاصمة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 20 دقيقة
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بحث الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، خلال لقائه رئيس نقابة المهندسين في عدن، المهندس عبدالرحمن البصري، اليوم الثلاثاء، مشاركة نقابة المهندسين في الاجتماع السنوي لاتحاد المهندسين العرب.

ومن المرتقب أن تطلب نقابة المهندسين، في الاجتماع السنوي لاتحاد المهندسين العرب، المزمع في ديسمبر المقبل، الاستشارات الفنية في ملف إعادة إعمار العاصمة عدن.

وتناول اللقاء أوضاع المهندسين، وتدهور مقر النقابة في عدن، بعد تضرره بعد الحرب الغاشمة في عام 2015، وخطوات البدء في ترميمه بمساهمة الجميع.

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المشهد العربي

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