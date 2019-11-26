المشهد العربي

الانتقالي يؤسس غرفة عمليات لوقف تعديات الأراضي (صور)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 33 دقيقة
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ناقش فضل الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماع موسع حضره شخصيات قانونية وهندسية وعسكرية، اليوم الثلاثاء، قضايا الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والمساحات الخالية، في العاصمة عدن.

وشدد على ضرورة حماية عدن وممتلكاتها وآثارها ومنشآتها وأراضيه، معتبرا أن قضايا الأراضي في عدن، لغم موقوت للعاصمة عدن والقضية الجنوبية بشكل عام.

وحذر من الاعتداء على الآثار والمنشآت ومراكز البحوث، لافتا إلى أن الانفلات شجع الفاسدين على تزوير وثائق ملكية، وليس البسط فقط، مطالبا بإيجاد حلول ومعالجات عملية للحد من هذه الظاهرة.

وقرر الاجتماع إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الألوية الأمنية والمديريات، مهمتها التنسيق المباشر لإيقاف أي عمليات بناء أو استحداثات بدون أحكام قضائية لمدعي الملكية.

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المشهد العربي

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