الانتقالي يؤسس لجانا لمجابهة كورونا في شبوة

أعلن علي محسن السليماني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، اليوم السبت، خلال لقائه رؤساء القيادات المحلية في مديرية جردان ، إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على مجابهة هذا الخطر، من خلال حملات وقائية واحترازية في عموم محافظات الجنوب ومن ضمنها شبوة .

وكلف بتشكيل لجان فرعية في عموم مديريات المحافظة، يترأسها القيادات المحلية في المديرية، مبديا استعداد المجلس دعم أبناء المديريات ببعض الأدوية والمواد الطبية.

وطالب أبناء المديريات الشرقية، بالعمل على إنجاح جهود الوقاية من انتشار الفيروس القاتل .