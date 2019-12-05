الانتقالي يؤكد تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه ودعمه لجهود التحالف العربي لتجاوز المشكلة الراهنة

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم على تمسك الانتقالي بحقه في الدفاع عن أرضه ودعمه لجهود التحالف العربي لتجاوز المشكلة الراهنة.وقال الناطق في تصريح صحفي: يُجدد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الكُلي بمضمون اتفاق الرياض ويدعو الطرف الآخر للتعامل بالمثل.وأضاف: كما يعبّر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب، وفي هذا الاتجاه يؤكد المجلس تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً.وأكد أن المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وحذر المجلس الانتقالي من محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال في الشمال .وختم: أن المجلس الانتقالي وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، جادون للسلم احتراماً لالتزاماتهم ولجهود الأشقاء، وكذلك هم جاهزون بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدماً إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت مصادره.