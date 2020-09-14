الانتقالي يؤكد وقوفه إلى جانب العسكريين الجنوبيين ومعالجة أوضاعهم بما يليق بنضالهم وتضحياتهم

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوفه إلى جانب العسكريين الجنوبيين إزاء مايتعرضون له من حصار في مستحقاتهم ورواتبهم، وبذل جهود لمعالجة اوضاعهم، بما يليق بنضالهم وتضحياتهم.

جاء ذلك التأكيد خلال الإجتماع الدوري الذي عقدته الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام.

وأشاد الاجتماع بالنجاحات التي تحققها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والفريق التفاوضي للمجلس ونتائج عملهم ومايقومون به من جهود ولقاءات خارجية في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم لأجل الشعب والوطن.

واستعرض الاجتماع تقارير النشاط الأسبوعي لدوائر الأمانة العامة خلال الأسبوع المنصرم والتكليفات المناطة بها.

وأكد الاجتماع وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب العسكريين الجنوبيين إزاء مايتعرضون له من حصار في مستحقاتهم ورواتبهم، مؤكدا على جهود المجلس كما جاء في اجتماع هيئة رئاسة المجلس بالعمل على معالجة أوضاعهم خاصة في هذه الظروف الصعبة وبما يليق بنضالهم وتضحياتهم.

وحيّا الاجتماع الانتصارات التي تحققها ‏قواتنا المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات‏، مشيدا بصمود القوات الجنوبية ودور الأمن الجنوبي في تعزيز الأمن وحماية المكتسبات الجنوبية بوقوفهم في مواجهة الاعتداءات العسكرية والمخططات العدائية التي تواجه الجنوب وفي مقدمتها اعتداءات مليشيات الحوثية والإرهاب الإخواني.

وشدد اجتماع الأمانة العامة على ضرورة إيجاد معالجات للحالة الاقتصادية والخدمية في الجنوب وفي العاصمة عدن تحديداً، خاصة في مجال الكهرباء وتدهور العملة، مؤكدا على أهمية تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها تجاه مايعانيه شعب الجنوب بهذا الخصوص، والقيام بواجبها تجاه هذا التدهور.

واستعرض الاجتماع تقرير المشهد السياسي المُقدم من الدائرة السياسية والذي تضمن أبرز التطورات السياسية فيما يخص جهود الفريق التفاوضي للمجلس، واتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، والتحديات والمخاطر التي تقف أمام الجنوب والمشروع العربي، والدور المهم لشراكة المجلس الانتقالي مع التحالف العربي بقيادة المللكة العربية السعودية، وكذا تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التحركات العسكرية التركية في المنطقة وردود الأفعال العربية والدولية تجاهها.

ووقف الاجتماع أمام تقرير الأداء لدائرة الشؤون الاجتماعية للفترة يناير – أغسطس 2020م، والذي تضمن جُملة النشاطات التي قامت الدائرة بتنفيذها وماتم تحقيقه خلال هذه الفترة.

كما ناقش الاجتماع أيضا أهم المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وأبرز الأحداث المتعلقة بالجنوب وشعبه وقضيته.

واستعرض المجتمعون محضر الاجتماع السابق، وذلك قبل مناقشته والمصادقة عليه.