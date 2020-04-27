الانتقالي يبحث حل مشاكل الكهرباء والمياه والنظافة في عدن

بحث عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الاثنين، مع وكيل العاصمة محمد سعيد المفلحي الأوضاع الخدمية في العاصمة في عدن.

واستعرض الوالي، خلال اللقاء، نتائج زياراته التفقدية لمحطة كهرباء المنصورة التوليدية، ومحطة مياه البرزخ، وأهم المعوقات التي تعترض سير عملها.

كما بحث اللقاء الآليات العاجلة لحل الإشكاليات التي تواجه القطاعات الخدمية في العاصمة عدن، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وكذا قطاع النظافة، بما يضمن استمراريتها وديموميتها.

حضر اللقاء عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومدير عام التواهي.