الانتقالي يبحث مع أمن عدن ومحكمة الاستئناف تعزيز الجهود المشتركة لتطبيق النظام والقانون

التقى الاستاذ احمد حامد لملس الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت في مكتبه بالامانة العامة بفضيلة القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن وعضو مجلس القضاء الاعلى وفضيلة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي وكيل نيابة المخالفات وفضيلة القاضي محمد عبدالرحيم عمر رئيس محكمة التواهي والعميد ابو بكر جبر نائب مدير امن عدن..

وفي مستهل اللقاء رحب الامين العام بالحاضرين معرباً عن بالغ سعادته وسروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بتعزيز مكانة القضاء وتفعيل دوره الحيوي وكذلك تعزيز دور الجهات التنفيذية في اجهزت الامن والشرط المعنية بحماية وفرض النظام والقانون.

واكد الامين العام الى ضرورة تعزيز الثقة والتنسيق الدائم بين الاجهزة القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة وبين اجهزة الامن والشرط من خلال تذليل كافة المعوقات والعمل على تبادل الخبرات من اجل ضمان سلاسة الاجراءات العملية التي من شأنها ان تسهم في إرساء قواعد النظام والقانون واحترام مكانة وهيبة القضاء والقضاة.

وشدد الامين العام على اهمية وضرورة تنشيط الجوانب التوعوية والتثقفية والعمل على اقامة ورش وحلقات توعوية لكوادر ومنتسبي الامن العام ومراكز الشرط وكافة القطاعات الامنية لتعزيز السلوكيات السليمة والصحيحة والتقيّد بالضوابط العملية السليمة التي من شأنها تأمين حماية حقوق المواطن وتكفل سلامته وأمنه..

من جانبه اشار فضيلة القاضي فيهم الحضرمي الى الجهود الذي يبذلها القضاه في سبيل حماية ممتلكات الدولة في عدن من النهب والعبث وتأمين حقوق المواطنين ومن خلال الفصل في القضايا والمنازعات المحالة الى المحاكم القضائية، مشددا على إهمية تعزيز هذه الجهود من قبل الجهات الاخرى المكملة لدور القضاء ..

من ناحيته اوضح العميد ابو بكر نائب مدير امن عدن الى ان الوضع بعدن بعد حرب 2015م تسبب في عزوف الكثير من الكوادر المتخصصة والمدربة في قطاع الامن وهذا سبب في بعض القصور في بعض الجوانب مشيراً الى اهمية تضافر جميع الجهود لإعادة تأهيل وتدريب وتوعية منتسبي الامن لإكسابهم المهارات والقدرات الكافية التي من شأنها ان تجعل من كوادر ومنتسبي الشرطة في عدن نموذجاً لجميع المحافظات خاصة .

حضر اللقاء الدكتور صالح المرفدي رئيس الدائرة القانونية بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحمد الجنيدي سكرتير الامين العام..