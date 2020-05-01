الانتقالي يبحث مع قائد التحالف العربي مستجدات الوضع في سقطرى

بحث اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مع قائد قوات الواجب 808 بالتحالف العربي العميد عبدالرحمن الحجي، في محافظة أرخبيل سقطرى، التداعيات والمستجدات الاخيرة في مدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه اللواء السقطري مع قائد التحالف العربي، عبر مساعد الأمين عن أسفه للمنحى الذي سارت عليه الأمور في محافظة سقطرى والتداعيات العسكرية الأخيرة في عاصمة المحافظة والتي نجم عنها استشهاد الجندي طاهر علي عيسى قنصاً على يد مجاميع وعناصر مسلحة خارجة عن القانون، مؤكدا على ضرورة وأهمية إزالة المسببات التي أدّت إلى توتر الأوضاع مؤخراً ومنها إزالة أي نقاط مستحدثة في المدينة وإخراج وسحب أي مظاهر مسلحة من داخل المدينة.

وشدد مساعد الأمين العام على ضرورة إطلاع قيادة التحالف العربي لإيقاف أي إجراءات استفزازية تدفع نحو تقويض السلم الاجتماعي وحالة الاستقرار داخل المحافظة، مشيرا إلى أن أبناء سقطرى أكدوا رفضهم لعسكرة المحافظة والممارسات الخطف والاختطاف والاغتيالات والتقطع التي برزت خلال الشهر الأخير مع انتشار المجاميع المسلحة المتطرفة في عاصمة المحافظة.

من جانبه أكد قائد قوات الواجب 808، حرصه على تجنيب المحافظة أي خطوات من شأنها ان تزعزع الأمن والاستقرار وسعيه نحو تهدئة الأوضاع ومعالجة أسباب وجذور المشكلة التي تسببت في التداعيات الأخيرة.