عدن تايم

الانتقالي يتدخل لإنهاء اقتحام مبنى حكومي بأبين

عدن تايم عدن تايم منذ 26 دقيقة
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التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري صباح اليوم بنائب مدير مكتب الزراعة في المحافظة صالح مكيش لمناقشة العديد من القضايا العالقة وابرزها قضية المقحتمين لمبنى ادارة الوقاية بمنطقة الكود.

وخلال اللقاء استعرض صالح مكيش نائب مدير مكتب الزراعة مع العميد الحوتري عملية اقتحام المباني الحكومية ومنها مبنى ادارة الوقاية التباعة لمركز ابحاث الكود، الناتجة للفراغ الامني الذي شهدته محافظة ابين في فترة سابقة تم نهب ابحاث الكود وادارة الوقاية.

وقال مكيش ان احد المواطنين من ابناء محافظة ابين باقتحام مبنى ادارة الوقاية في منطقة الكود فقمنا بمتابعة الجهات الرسمية في الدولة فاعطيت لنا توجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة موجه الى مدير الامن الا انه تم تجاهل القضية وظل المكان مقتحما.

واكد الطرفان خلال إلقاء للنظر في الأمر واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لابلاغ كافة المقتحمين واخراجهم بشكل قانوني خلال الأيام القادمة.

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اقتحام الانتقالي بأبين حكومي لإنهاء مبنى يتدخل
عدن تايم

عدن تايم

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