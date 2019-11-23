المندب نيوز

الانتقالي يتعهد بوقف استفزاز قادة الإخوان العسكرية في الجنوب لحماية #إتفاق_الرياض

المندب نيوز المندب نيوز منذ 4 دقائق
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الانتقالي يتعهد بوقف استفزاز قادة الإخوان العسكرية في الجنوب لحماية #إتفاق_الرياض

المكلا (المندب نيوز) خاص

تعهدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بتسخير كل الإمكانيات لحماية اتفاق الرياض ورفع مظاهر العرقلة التي تمارسها قوات الحكومة اليمنية في بعض من المحافظات الجنوبية .

وتوعدت قيادة المجلس ، بوقف أي استفزازات عسكرية قد تقوم بها الحكومة أو ميليشيات الإصلاح الموالية لها  في محافظتي شبوة وأبين ، وأعلنت القيادة عن قدرتها وجاهزيتها على “رفع كل مظاهر الاستفزاز والعرقلة لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض وضمان عدم تعطيله”.

وتأتي هذه التعهدات لقيادة الانتقالي بعد أن أكدت هيئة الرئاسة للمجلس في اجتماعها الدوي الاخير في العاصمة عدن إن الانتقالي قد “يضطر مُجبراً إلى وقف هذه الاستفزازات والتصدي لها بحزم وفق ما تقتضيه مصلحة الجنوب”.

حيث وقف الاجتماع أمام مجمل الاستفزازات المستمرة من قبل القيادات العسكرية الإخوانية في الحكومة اليمنية التي تهدف لعرقلة مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

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