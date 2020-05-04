عدن الغد

الانتقالي يدشن حملة واسعة لشفط مخلفات الأمطار بعدن

4 مايو، 2020
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الانتقالي يدشن حملة واسعة لشفط مخلفات الأمطار بعدن

دشنت دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبي حملة مبادرة شبابية لشفط مياه الأمطار الراكدة التي تسببت بمستنقعات في أحياء العاصمة عدن.
وقال الأخ مؤمن السقاف رئيس دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي بأن العمل عبارة عن مبادرة شبابية لدائرة الشباب والرياضة وبرعاية من المجلس الانتقالي وبالتزامن مع جهود لجنة الإغاثة والقيادة المحلية بالعاصمة.
كما أضاف السقاف بأن الحملة ستشمل بقية المديريات وفقاً للخطة الموضوعة.
الجدير بالذكر أن المستنقعات والمياه الراكدة التي خلفتها الأمطار مؤخراً تسببت في انتشار العديد من الأمراض التي تنتشر عن طريق البعوض.

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