الانتقالي يدفع بدبابات ومدرعات الى ابين

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التابعة لللمجلس الإنتقالي الجنوبي”، صباح اليوم الجمعة، إلى ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب اليمن). غداة وصول قوة تابعة للحماية الرئاسية إلى مدينة شقرة الساحلية

وقالت مصادر محلية في مدينة زنجبار إن معدات عسكرية ثقيلة تضم دبابات ومدرعات وأطقم مدرعة وأخرى تحمل أسلحة رشاشة بالإضافة إلى دفعة كبيرة من جنود الحزام الأمني شوهدت وهي تمر في منطقة “دوفس” والخط الدائري عند الاستاد الدولي شرق زنجبار في طريقها إلى أطراف المدينة باتجاه بلدة شقرة الساحلية التي تتمركز فيها وحدات من القوات الحكومية.

وأفادت المصادر أن القوات التابعة للمجلس الإنتقالي انتشرت في منطقة “الشيخ سالم” و”وادي حسان” وبالقرب من استاد الوحدة الدولي.

وهذه هي ثاني دفعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصل إلى إطراف مدينة زنجبار بعد أقل من 24 ساعة على وصول دفعة سابقة.

ويأتي هذا التصعيد ردا على وصول وحدات من قوات الحماية الرئاسية إلى بلدة شقرة الساحلية في وقت سابق من مساء أمس الخميس في طريقها إلى مدينة عدن قالت الحكومة إنها خطوة تمت بعلم التحالف العربي وتنفيذاً لاتفاق الرياض الذي ينص ملحقه العسكري على انتقال لواء الحماية الرئاسية إلى عدن للتمركز في قصر معاشيق حيث يفترض أن تستقر الحكومة الشرعية.