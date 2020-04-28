ابابيل نت

الانتقالي يرضخ للضغوطات الدولية ويعلن استجابته لتطبيق اتفاق الرياض

29 أبريل، 2020
0

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، “نساند دعوة التحالف لعودة الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق الرياض”. 

ووصف الناطق الرسمي باسم المجلس نزار هيثم ردود الفعل الإقليمية والدولية على إجراءات المجلس الانتقالي الأخيرة التي تضمّنت إعلان حالة الطوارئ وإخضاع المحافظات الجنوبية للإدارة الذاتية، بأنها بمثابة صفعة قوية لجماعة الإخوان المسلمين وكل الأطراف التي سعت لتصوير قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه انقلاب.

وقال هيثم في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” تعليقا على البيان الصادر عن التحالف العربي، إن المجلس الانتقالي يثمّن جهود التحالف، ويساند دعوتهم المستمرة لعودة الطرفين الرئيسيين الموقعين على اتفاق الرياض لطاولة التفاوض، مشدّدا على أنّ قرار المجلس بإعلان حالة الطوارئ وتولّي الإدارة الذاتية جاء نتيجة الحرص الشديد على أولوية رفع المعاناة عن “شعب الجنوب المظلوم”.

وأكد ناطق الانتقالي على تعاطي المجلس بإيجابية مع كل المبادرات السلمية ودعوات التحالف العربي وكذا المبعوث الدولي لإيجاد حلّ سياسي شامل يكفل للجنوب حقّه بالمشاركة السياسية، في الوقت الذي تتعمّد فيه “الشرعية” المماطلة لتنفيذ بنود الاتفاق ورفض تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة واستمرارها بالتأجيج الإعلامي والتحشيد العسكري ضد الجنوب وتسليمها الشمال للحوثي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اتفاق استجابته الانتقالي الدولية الرياض لتطبيق للضغوطات ويعلن يرضخ

إقرا أيضا

Photo of السعودية توجه صفعة جديدة للمجلس الانتقالي في عدن

السعودية توجه صفعة جديدة للمجلس الانتقالي في عدن

29 أبريل، 2020
Photo of الجيش يصد هجوم حوثي كبير في جبهة صلب شرق صنعاء

الجيش يصد هجوم حوثي كبير في جبهة صلب شرق صنعاء

28 أبريل، 2020
Photo of هذا ما حدث صباح اليوم في مدينة صنعاء القديمة وادى الى مقتل رجل واصابة امرأة

هذا ما حدث صباح اليوم في مدينة صنعاء القديمة وادى الى مقتل رجل واصابة امرأة

28 أبريل، 2020
Photo of إب.. ضبط شابين قاما بنشر فيديوهات لمعكاساتهم لفتيات مارات بالشارع العام

إب.. ضبط شابين قاما بنشر فيديوهات لمعكاساتهم لفتيات مارات بالشارع العام

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق