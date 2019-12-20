الانتقالي يستضيف أستاذ القانون الدولي جزوليت في ندوة بجامعة بريطانية



عدن تايم / خاص :

اعلن مكتب دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي – لندن، الاعلان عن استضافة الشخصية الاعلامية الكبيرة والاستاذ في القانون الدولي في جامعة الرباط والمناصر للقضية الجنوبية الاستاذ توفيق جزوليت وذلك في ندوة تحت عنوان (واقع ومستقبل الجنوب العربي في القانون الدولي وفي ضوء التطورات الجبوسياسية الاخيرة ورفض الشرعية تطبيق مقتضيات اتفاق الرياض).

تقام الندوة في جامعة شفيلد هلم، مدينة شفيلد يوم الاثنين الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ الساعة ٦مساءا.

وفتح مكتب دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدعوة للجميع.