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الانتقالي يسلم الاسلحة الثقيلة لقيادة التحالف العربي في عدن.. صور

23 يناير، 2020
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بدأت قوات التحالف العربي بسحب الاسلحة الثقيلة من العسكرات التابعة للمجلس الانتقالي بعدن .

وقال شهود عيان ان اللجنة المكلفة بحصر الاسلحة في العاصمة عدن بدأت صباح اليوم بسحب الاسلحة الى معسكر حدده التحالف العربي حيث تكون هذه الاسلحة تحت اشرافه .

وافاد شهود عيان مشاهدتهم عدد من الدبابات يتم نقلها من معسكرات في دار سعد وبير احمد صوب احد المعسكرات حيث ستكون هذه الاسلحة تحت اشراف قيادة التحالف العربي .

مصدر في الانتقالي اكد عملية سحب الاسلحة وقال ان ذلك يأتي ليؤكد تعاون المجلس الانتقالي الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض، في الوقت الذي تمارس الشرعية مماطلة وعرقلة لتنفيذ الاتفاق في محافظة شبوة .

يذكر ان عملية سحب الاسلحة من المعسكرات بعدن تأتي ضمن بنود الشق العسكري لتنفيذ اتفاق الرياض .

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