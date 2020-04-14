الانتقالي يصدر قرارا عاجلا للتنفيذ فورا

أصدر القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك تعميم إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية يقضي بمنع إعتراض دخول القات إلى العاصمة عدن إبتداء من مساء اليوم الأثنين.

وجاء في نص التعميم مايلي:

اصدرت قيادة المجلس الانتقالي تعيم الى مدراء الامن وقادة الألوية والدعم والاسناد وقادة الأحزمة الامنيه ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن لحج ابين الضالع والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والاسناد تلزم كافة الوحدات الامنيه والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات الى العاصمه عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الاثنين الموافق 13 ابريل على ان تتحمل مراكز الشرطه المسؤلية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعه ومنع اي تجمعات في الأسواق وتتحمل كل جهة اي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر وعلى ادارة الامن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف اي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة

والله الموفق

صادر عن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي