الانتقالي يعلق حظر التجوال ويسمح بفتح المساجد في عدن

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-24 00:14:43

قال متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، مساء اليوم الخميس، إنه علق حظر التجوال في العاصمة المؤقتة عدن، كما تم السماح بفتح المساجد أمام المصلين خلال العشر الأوائل من شهر رمضان.

وأوضح، في بيان صحفي، أن استمرار تعليق حظر التجوال جاء لاستكمال جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية نتيجة المتغيرات المناخية التي عصفت بعدن، على أن يستمر الرفع من مستوى الحذر والحيطة ‏من خلال تجنب التجمعات والاعتناء بالنظافة واتباع الإجراءات الوقائية، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف إنه تم السماح بفتح المساجد، ومراكز التسوق الكبرى “المولات”، والفنادق بالعمل بشكل استثنائي، مع التزام مالكيها بتسكين العائلات فقط.

وشدد هيثم على استمرار الإغلاق الكُلي لأسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، وتكليف إدارات الأمن في المحافظات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم الخروج والدخول والبيع خارج المدن وبعيداً عن التجمعات السكانية.

وأشار إلى أنه يتم تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.