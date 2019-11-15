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الانتقالي يعلق على مباحثات السعودية مع الحوثيين ويوجه رسالة قوية للمملكة

ابابيل نت ابابيل نت منذ دقيقة واحدة
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قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد انه بالإمكان أن تتخلى دول او أحزاب عن “الأيديولوجيا السياسية” ولكن من المستحيل أن تتخلى حركة سياسية عن متلازمة العقيدة الدينية – السياسية!

وتابع قائلا في تغريدة له على تويتر:سوف يعمد الحوثي لاستخدام التقية مرحليا حتى يتمكن ثم سيعود مرة أخرى إلى الحضن الذي ترعرع فيه.

واضاف هذا الأمر من البدبهيات ولا شيء اسمه توبة في السياسة.

وجاءت تغريدة بن فريد بعد ان كشفت الاخبار عن مباحثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين وتقديم المليشيا عرضا للمملكة لوقف اطلاق النار.

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