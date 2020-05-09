ابابيل نت

الانتقالي يعلن وقف التصعيد في سقطرى بشكل مفاجئ ويوجه مناشدة للرئيس هادي

9 مايو، 2020
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى وقف التصعيد في المحافظة استجابة لدعوة بعض الوجهاء وحفاظاً على خصوصية رمضان، مهدداً بأنه سيتعامل مع “أي اختراق حاصل وفق المجريات”.

وأصدر المجلس اليوم الجمعة ما أسماه “بيان تهدئة” قال فيه إنه قرر توقيف أي تصعيد استجابة لدعوة بعض الوجهاء والشخصيات الاجتماعية وحرصاً من القيادة السياسية بالحفاظ على خصوصية شهر رمضان المبارك تبقى قواتنا المسلحة في مواقعها تراقب الوضع الراهن عن كثب، وستتعامل مع أي اختراق حاصل وفق المجريات”.

وأضاف انه يقف بشكل كامل ومطلق مع السعودية والإمارات، وانه سيعمل “بكل أمانة ومصداقية مع قوة الواجب 808 المتواجدة في أرخبيل سقطرى في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومكافحة الإرهاب”.

وناشد المجلس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ”إقالة محافظ سقطرى رمزي محروس”.

وقوة الواجب 808 هي قوة سعودية جاءت إلى الأرخبيل عقب توترات سابقة حدثت بين السلطة المحلية وعناصر المجلس الانتقالي.

وشهدت محافظة سقطرى توتراً كاد أن يتطور إلى قتال واسع بين الانتقالي ومعه قوة متمردة من اللواء الأول مشاة بحري، والقوات الحكومية.

 

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