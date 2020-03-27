الانتقالي يقف أمام أضرار الأمطار في عدن والجنوب ويوجّه بسرعة إغاثة المنكوبين



عدن تايم / خاص.

ترأس اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعاً موسعاً للجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، وبحضور القائم بأعمال رئيس اللجنة الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس انتقالي العاصمة عدن، والمحامية نيران سوقي، عضوة هيئة الرئاسة، نائبه رئيس الجمعية الوطنية، والدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة مجابهة وباء كورونا.

وكُرس الاجتماع للوقوف أمام الآثار التي خلفتها التقلبات المناخية وسيول الأمطار في العاصمة عدن، وباقي المحافظات الجنوبية، والأضرار الناجمة عنها، وكذا الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية في الجانب الصحي للتحضير والاستعداد لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض اللواء السقطري نتائج زيارته التفقدية للأحياء المتضررة في مديرية المعلا، مشيراً إلى أن سيول الأمطار الجارفة تسببت في كارثة ووضع إنساني صعب، وخلّفت خسائراً في الأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين.

وشدد اللواء السقطري على أهمية اضطلاع لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية والفرق الميدانية في المديريات، بواجباتها في النزول وتلمّس أحوال المتضررين والمنكوبين، والعمل على سرعة إغاثتهم والتخفيف من معاناتهم وفق امكانيات المجلس المتاحة.

من جانبه وجّه الدكتور عبد الناصر الوالي، القائم بأعمال رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس، فروع لجان الإغاثة والأعمال الإنسانية في مديريات العاصمة عدن، بالنزول العاجل للمواقع المتضررة خاصة المناطق الأشد ضرراً في المعلا، وكريتر، وخورمكسر، والعمل على إغاثة المتضريين، وكذا التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية من أجل رفع المخلفات والأكوام المتراكمة من على الطرقات العامة وداخل الحارات وتسهيل حركة المرور .

وناقش الدكتور الوالي مع لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية وخلية المجلس لمجابهة وباء كورونا، خطة العمل على مستوى العاصمة عدن، وكذا خطة وبرنامج العمل في المحافظات، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل التصدي والحد من الوباء واتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها أن تجنب البلاد مخاطر الوباء الذي يهدد حياة البشرية.

كما استعرض الدكتور الوالي الجهود المبذولة لمجابهة وباء كورونا و المساعدات المرصودة من الجهات المانحة، سواء تلك المقدمة من البنك الدولي من خلال منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا بين الجميع من أجل تجنيب البلاد بلاء هذا الوباء والحد من مخاطره.

حضر اللقاء القائد محسن الوالي قائد قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية.