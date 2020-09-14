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الانتقالي يقف أمام قضايا الترقيم والاستيراد المفتوح للسيارات المستخدمة

عدن تايم / خاص.



ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، في مقر الجمعية مع العميد جمال ديان، مدير عام شرطة السير في العاصمة عدن، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشرطة السير في العاصمة.

وخلال اللقاء، سُلط الضوء على أهم الصعوبات التي تواجه إدارة المرور من جراء ضيق الشوارع وتكدس السيارات والمخلفات المنزلية (القمامة)، وكذا متارس حماية المنشآت وغيرها من المعوقات، المنتشرة في جميع شوارع العاصمة عدن.

وتطرق اللقاء إلى قضية السيارات المجهولة (غير المرقمة)، خاصة وأن العديد من الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية استخدمت فيها تلك السيارات، وكذا قضية الاستيراد المفتوح للسيارات المستخدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقف اللقاء أمام مشكلة استخدام مواقف السيارات في الأماكن غير المصرح لها، مما يؤدي إلى التزاحم واغلاق خطوط السير، مايخلق حالة من الفوضى والعشوائية، والتي طغت على العاصمة عدن منذ العام 1994، وحتى يومنا هذا.

وأثنى اللواء أحمد سعيد، على دور رجال المرور وأدائهم المتميز في تسهيل حركة سير المركبات في جميع مديريات المحافظة، وجهودهم المبذولة للتخفيف من حدة التزاحم لتسهيل سير المركبات.























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