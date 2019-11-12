الانتقالي يكرم رجل المرور عمر عياش

كرّم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، رجل المرور عمر عبده علي عياش، الذي اشتهر بطريقته الفريدة لإيقاف المخالفين.

وأشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة الدكتور عبدالناصر الوالي ببطولة رجل المرور عياش وتفانيه في عمله وإصراره الكبير على عدم وقوع مخالفات مرورية.

وأكد أن هيبة الدولة من هيبة رجل المرور الذي يقع على عاتقه ضبط إيقاع الحياة اليومية ومشاركته في بناء الوطن وازدهاره وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.

وقال: نحن جادون في عودة النظام، وهيبة الدولة وهيبة قوانينها، وعلينا أن نعي نظرة العالم إلى رجال المرور واحترامهم لقواعد السير، فرجال المرور يعدّون أحد أهم الواجهات الحضارية لأي مجتمع، ومن خلالهم يتجلّى احترام المواطن للقوانين والأنظمة.

واشتهر شرطي المرور عمر عبده علي عياش بطريقته الفريدة لإيقاف المخالفين بجسده، وقد انتشرت صورة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم رأسه لإيقاف إحدى القاطرات في جولة كالتكس بمدينة المنصورة في العاصمة عدن.