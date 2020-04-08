الانتقالي يكشف دوافع الإخوان من اختطاف “السليماني”.. ويحذّر

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-08 22:07:58

حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، سلطات شبوة من المساس بسلامة رئيس القيادة المحلية للمجلس في المحافظة الشيخ علي محسن سليماني أو إساءة معاملته.

ووصف المجلس، في تصريح للمتحدث الرسمي نزار هيثم، اختطاف جماعة الإخوان المسلمين للشيخ السليماني بأنه “تصرف همجي وسلوك بربري وعمل إرهابي”، مشيراً إلى أن عملية الاختطاف “بأوامر من رئيس العمليات الحربية والحاكم العسكري لمحافظة شبوة”.

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واعتبر المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي، أن جماعة الإخوان تؤكد نزعتها وسلوكها الإرهابي المعارض لكل جهود السلام والتهدئة، خاصة وأن اختطاف السليماني جاء بالتزامن مع جهود ودعوات دولية للتهدئة ووقف الأعمال القتالية، وهو ما رحب والتزم به المجلس الانتقالي.

وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره، لاستمرار سلوك القمع والإرهاب الذي تمارسه سلطات محافظة شبوة، ضد القيادات والناشطين الجنوبيين والمخالف لكل المواثيق والدساتير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذا القانون الدولي الإنساني.

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وطالب “هيثم” التحالف العربي بالعمل على وقف هذه التصرفات التي تهدف لدفع المجلس لرد الفعل للوصول لتفجير الموقف، داعياً الحكومة ومن خلال أجهزتها المختلفة باتخاذ كافة الخطوات التي تضمن تحرير الشيخ علي محسن السليماني، وضمان عدم تكرار هذا السلوك الهمجي.