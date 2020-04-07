الانتقالي يكشف عن الجهة التي اوقفت قوات عسكرية تابعة للتحالف في كانت بطريقها الى البيضاء

وصف قيادي في المجلس الانتقالي، قيام مسلحين بايقاف معدات عسكرية للتحالف العربي في يافع كانت في طرقها الى مقاومة البيضاء، بالتصرف الفردي.

وقال ممثل الادارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي “عادل الشبحي” معلقا على الحادثة: تصرفات فردية قام بها عدد من الأفراد يمثلون أنفسهم ولا يرتبطون بالأرض التي أتوا منها ولا التي قاموا بفعلتهم عليها..

واضاف: ليس لهم صفة سياسية أوعسكرية أو قبلية وواجب الجميع هو معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن هذا الفعل وليس التراشق وتبادل الاتهامات والتي لاتخدم جهود بسط القانون.