الانتقالي يندد بالحملة العسكرية الغاشمة في وادي حضرموت

ندد ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة السياسية والعسكرية المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض بالحملة العسكرية الغاشمة التي شنتها مساء الاثنين قوات المنطقة العسكرية الأولى ضد قبيلة ال حريز بوادي سر بحضرموت وتمثلت في القصف العشوائي على القرى والمنازل الآهلة بالسكان.

وعلمت عدن تايم ان ممثلو الانتقالي في اللجنة المشتركة وجهوا رسالة عاجلة لقيادة العمليات المشتركة بالتحالف طالبتها بالتدخل الفوري لوقف تلك الاعمال العدوانية.

وهدد ممثلو الانتقالي بتعليق مشاركتهم في اعمال اللجنة المشتركة اذا لم يتم الوقف الفوري لتلك الحملة العسكرية ومحاسبة الضالعين في تنفيذها وفي استباحة دماء المواطنين في وادي حضرموت وترويع النساء والأطفال.