4 مايو

الانتقالي ينفي مشاركته في لقاء بروكسل .. ( بيان)

20 ديسمبر، 2019
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شئون الانتقالي

الخميس – 19 ديسمبر 2019 – الساعة 08:26 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً أكد فيه على عدم مشاركته في أعمال اللقاء المُنعقد حالياً في العاصمة البلجيكية بروكسل.
‫وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي نزار هيثم، أن قرار عدم المشاركة جاء بعد التواصل مع مكتب المبعوث الأممي ونفيه رعاية أو ترتيب أي اجتماع جنوبي في بروكسل.
وقال هيثم في بيان له، إن المجلس سيظل يشجع ويدعم أي لقاءات يمكن أن تخدم توحيد الصف باتجاه استعادة السيادة على أرضه وبناء الدولة الجنوبية المدنية.
ولفت إلى أن المجلس ينظر إلى اللقاءات التي يُنظمها المعهد الأوروبي للسلام وغيره من المراكز والمنظمات، عبارة عن اجتهادات لكنها غير مُلزمة في نتائجها، خاصةً وأنه يكتنف هذه اللقاءات الغموض وعدم الوضوح في الرؤى والأهداف لبعض المدعوين.
وجدد هيثم التأكيد على أن كل جهود المجلس منصبة حالياً في اتجاه تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض الذي وقعه مع حكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية.


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