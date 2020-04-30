الاوقاف اليمنية ومكتبها بعدن يعلنان اغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة والجمعة

اعلنت وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية ومكتبها في العاصمة عدن اغلاق كافة المساجد وتعليق صلوات الجمعة والجماعة فيها حتى اشعار اخر.

واكدوا ان المساجد تفتح فقط لرفع الاذان، بينما تقام الصلوات داخل البيوت مؤقتا وحتى اشعار اخر.

جاء ذلك بعد تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في عدن اليوم الاربعاء.

كما صدر تعميم من مكتب الاوقاف بعدن لكافة المساجد بالمدينة بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة وعدم الاخلال فيها حفاظا على ارواح المسلمين وسلامتهم.