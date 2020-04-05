الباكري: نعمل على توفير مخزون استراتيجي لادوية الامراض المزمنة والادوية المنقذة للحياة

تعمل الهيئة العليا للادوية خلال هذه الفترة والفترات القادمة على توفير الامن الدوائي لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

واوضح الدكتور عبد القادر الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية في تصريح صحفي ان الهيئة تعمل باستمرار على توفير مخزون استراتيجي للادوية الاساسية وادوية الامراض المزمنة والادوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية فيما يخص جائحة فيروي كورونا كوفيد 19 وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية في تخصيص هذا الفيروس باستخدام مادتين هيدروكسي كلور وكوين ازيتروميسين اللتان تساعدان على التخفيف من اعراض مرض كوفيد 19 حيت عملت الهيئة على توفير هاتين المادتين من خلال التواصل مع وكلاء شركات الادوية التي توفر هاتين المادتين حيت تم توفير مخزون استراتيجي لهاتين المادتين في حال تبوت الاصبابة لهذا الفيروس.

واضاف الدكتور الباكري ان الهيئة قد عملت على توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة والوقاية من حالات مرض فيروس كوفيد 19 مثل الكمامات والمعقمات والقفازات لافتا انه ليس هناك لقاح خاص بمرض فيروس كورونا والابحات لازالت جارية عالميا للحصول على لقاح لهذا الفيروس .

ودعا في ختام تصريحه المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتوعية والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل وكذلك الاهتمام بالنظافة المستمرة وغسل اليدين القدر كاف ومنتظم مستمر.