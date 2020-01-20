البان يشيد بجهود قيادة الانتقالي في مديرية الشيخ عثمان

أشاد الإعلامي والناشط السياسي “بسام البان” بجهود القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشيخ عثمان.

وصرح “البان” بأن جهود المجلس الانتقالي بالمديرية ممثلة بالأخ “رياض درويش” رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان, جهود ملموسة وفاعلة على الواقع, وفي مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من قبلهم كبيرة وتستحق الثناء والشكر , لكونها تلامس احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم.

وأكد بأن الأخ “رياض درويش” رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان يلعب دور مهم في تثبيت الأمن والاستقرار بالتعاون مع قيادة قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ممثلة بالنقيب كرم المشرقي, حيث يوجد انسجام بينهم في إطار حرص رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على استقرار الأوضاع الأمنية بعموم المحافظات الجنوبية.

ولعبت قيادة الانتقالي دور مهم في إنجاح الحملة الأمنية المشتركة لمنع حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة ومصادرة السلاح غير المرخص, ولا أحد ينكر هذا الدور.

الجدير بالذكر أن “البان” وهو أحد الإعلاميين الجنوبيين, الذي عرف عنه بمساندته للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن في معظم كتاباته وتقاريره المتميزة.