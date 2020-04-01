4 مايو

البحث عن خيارات جديدة في إدارة ملفات الصراع مع الحوثيين

1 أبريل، 2020
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الأربعاء – 01 أبريل 2020 – الساعة 10:23 ص بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ العرب

ذكرت صحيفة”العرب” نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن تدخل التحالف العربي جويا، إلى جانب وصول تعزيزات من رجال القبائل ساهمت في الحيلولة دون استكمال الحوثيين لمخطط حصار مدينة مأرب وعزلها وقطع الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية.

واشارت الصحيفة وفقاً لمراقبون عسكريون أن تؤدي الانهيارات العسكرية التي شهدتها الجبهات التي يهيمن عليها جماعة الإخوان (فرع اليمن) إلى تسريع التحولات على الصعيد السياسي والدبلوماسي وطريقة تعاطي قيادة التحالف العربي مع حالة الفشل الإخوانية في قيادة الملف العسكري، والبحث عن خيارات جديدة في طريقة إدارة ملفات الصراع مع الحوثيين.

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