المشهد العربي

البحرين تستنكر استمرار الاعتداء الحوثي على السعودية

14 سبتمبر، 2020
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استنكرت مملكة البحرين استمرار استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية من خلال الصواريخ والطائرات المفخخة.

وفي بيانٍ، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة ووقوفها مع السعودية ضد كل مَن يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها، مُبدية اعتراضها على مواصلة ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية وأعمالها العدوانية المستمرة التي تطال المدنيين، وفقًا لـ”واس”.

كما استنكرت وزارة الخارجية استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن.

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