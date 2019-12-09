4 مايو

البحرين تفوز بلقبها الأول في كأس الخليج العربي

9 ديسمبر، 2019
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الأحد – 08 ديسمبر 2019 – الساعة 10:03 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات


تمكنت البحرين اليوم من تحقيق لقبها الأول في كأس الخليج بفوزها على المنتخب السعودي بنتيجة 0/1، وذلك في المباراة النهائية والتي اقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وانتهت المباراة النهائية بهدف نظيف لصالح البحرين، سجله محمد الرميحي في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، وكان المنتخب السعودي قد تحصل على ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 12، اضاعها اللاعب السعودي سلمان الفرج.

وبهذه النتيجة تتمكن البحرين من الحصول على لقبها الأول في بطولة كأس الخليج العربي وذلك بعد مرور 49 عام منذو انطلاقة البطولة عام 1970 والتي استضافت البحرين نسخته الاولى على أرضيها.

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