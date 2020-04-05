البحسني: حضرموت قدمت أنموذجاً أمنياً ناجحاً بدعم إماراتي

@ حضرموت، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-05 19:54:30

عقد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لقاءً صباح الأحد، في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة؛ بالأجهزة العسكرية والأمنية بساحل حضرموت.

وتقدم المحافظ البحسني، في بداية اللقاء الذي عقد بقيادة المنطقة العسكرية الثانية؛ بالشكر للأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة على إنجاحها لحظر التجوال، الذي استمر يوما واحدا بعموم مدن ومناطق حضرموت، ونفذ كإجراء احترازي ضد جائحة وباء كورونا (كوفيد 19)، والذي اجتاح معظم دول العالم؛ واصفاً ذلك بالتجربة الأمنية الناجحة.

وأوضح المحافظ -خلال الاجتماع- أن مواجهة وباء كورونا، والاستعداد لأية حالة طوارئ قد تفرض؛ يعتبر مهمة رئيسية، فوق كل المهام والأولويات، مشيراً للجهود والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهة الوباء، ومن ضمنها الدور التوعوي الكبير للإعلام بالمحافظة، الذي تقدم له بالشكر والامتنان على ما تم تحقيقه من توعيه بأخطار الفيروس وسبل الوقاية من انتشاره.

وأكد على استمرار قرار فض التجمعات بالأماكن العامة والمنتزهات والشوارع أو أي أماكن أخرى؛ والذي اتخذ كإجراء وقائي لمواجهة الوباء، منوهاً إلى أن ذلك اختبار حقيقي على مدى وعي المواطنين وحرصهم.

كما أعطى البحسني توجيهاته المباشرة للأجهزة العسكرية والأمنية لمكافحة تهريب القات، ومداهمة أماكن بيعه، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المهربين.. وأعلن عن مكافآت مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن الأماكن التي يباع فيها القات المهرب بسرية، أو الأشخاص المهربين المتورطين في ذلك.

وأكد البحسني على استشعار روح المسؤولية الوطنية، وعدم التشكيك في ما يقدم من أجل حضرموت؛ خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أيضاً على نجاح تجربة المحافظة في خلق قوة أمنية وعسكرية استطاعت تثبيت دعائم الأمن والاستقرار خلال المرحلة الراهنة، رغم كل ما مرت به البلاد، مطالباً باستمرار ذلك النجاح والحفاظ عليه كمكسب وطني هام، مع مراجعة وتقييم المرحلة السابقة، وما تم تحقيقه اليوم.

ونوه البحسني إلى ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم سخي للأجهزة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وهو ما كان نقطة فاصلة في تحسين القدرات الأمنية، يجب الارتقاء به والحفاظ عليه ضد أي عبث.

مشدداً بأن السلطة المحلية ستقوم بإجراء التغييرات اللازمة في حال ظهور أي سلبيات، موجهاً كافة الضباط على العدل بين الجنود، والاهتمام بقضايا المواطنين.

وقال إن الجميع يدرك المصلحة العامة للمواطنين في حضرموت، مطالباً الجميع بتكثيف الجهود خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وخلال الاجتماع؛ أعلن محافظ حضرموت عن التجهيز لمستشفى عسكري لكافة العسكرين في حضرموت، سيكون من أفضل المستشفيات على مستوى البلاد، وسيقدم الرعاية الكاملة لكافة منتسبي المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى الإنجازات الأمنية في السلك الأمني، وقال إن تخريج دفعة أولى من كلية الشرطة بحضرموت يعد انجازاً كبيراً لرفد قدرات الأجهزة الأمنية بالقيادات الشابة المؤهلة بشكل جيد.