البحسني: سنحمي حضرموت من كل شر وسنوصلها إلى بر الأمان

التقى محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم، في مدينة المكلا؛ بالمستشارين العسكريين لقيادة المنطقة العسكرية الثانية خلال مأدبة إفطار خاصة، أقيمت على شرفهم.

حيث رحب المحافظ “البحسني” بالمستشاريين والقادة العسكريين الحاضرين، مطلعاً إياهم على جملة من أهم القضايا والمستجدات بمحافظة حضرموت.

وشدد المحافظ على وجوب استشعار روح المسؤولية لدى الجميع، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة خصوصاً، والبلاد عموماً، والحفاظ على المكاسب الوطنية التي تم تحقيقها من أمن واستقرار.

وتحدث المحافظ -خلال المأدبة- عن ضرورة إيصال حضرموت إلى بر الأمان، وما يترتب عن ذلك من مهام عديدة يجب القيام بها.

منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أبناء حضرموت في سبيل جعل المحافظة أمنة ومستقرة، في ظل ظروف صعبة يدركها الجميع.

كما استعرض القائد “البحسني” ما حدث خلال اليومين الماضيين من أعمال تخريبية، وقطع للطرقات، وتعطيل لمصالح المواطنين.

مبيناً توصل السلطات إلى معلومات حول مجموعة من المخربين، يقفون خلف تلك الأعمال، ليست لهم أي مطالب إلا إرباك الشارع، وزعزعة الأمن والاستقرار؛ عبر أعمال تؤذي الصالح العام، وبعيدة تماماً عن التظاهر السلمي، والذي هو حق مكفول للجميع.

كما استعرض كذلك أهم ما قُدم لقطاع الكهرباء خلال الأشهر الماضية، والاستعدادات والترتيبات الخاصة بفصل الصيف، وما يرافقها لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وزيادة في الأحمال بشكل مضاعف.

واستمع المحافظ “البحسني” كذلك لجملة من المداخلات التي طرحها المستشارين العسكريين حول الأوضاع العامة بالمحافظة؛ مناقشاً وإياهم سُبل وضع الحلول المناسبة، وتنفيذها بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

حضر المأدبة رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، وعدد من القادة العسكريين بالمنطقة العسكرية الثانية.