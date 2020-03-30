البحسني: سنستخدم القوة لمنع اي تجمعات قد تساعد بنشر وباء كورونا

اخبار محافظات اليمن





عدن تايم – خاص

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء اركن فرج البحسني أنه على الاجهزة الامنية والعسكرية بان تواجه اي تجمعات كبيرة وتمنعها حتى باستخدام القوة حتى لا نكون مسئولين عن خلل قد يؤدي الى اي مكروه في المجتمع لأسمح الله.

ودعا البحسني إلى ضرورة ان يلتزم المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية للوقاية من وباء كورونا المنتشر حاليا في عدد من دول العالم.

وقال المحافظ في اتصال اجرته اذاعة سيئون اليوم ضمن برنامجها المفتوح والمباشر صحتكم أغلى بعدم الاستهانة بهذا الوباء وان الوقاية منه والبقاء في المنازل هي الطريقة الانجح في عدم انتشاره.

مشيرا الى ان امكانياتنا في المحافظة بل واليمن عموما قد لا تكون كافية لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.

وقال المحافظ إننا وجهنا الأجهزة الامنية والعسكرية بحث المواطنين للبقاء في بيوتهم لأننا نشعر بان هذا المرض خبيث ومخفي عن الظهور متمنيا ان تكون كل التوجيهات التي تم اصدارها حول الغاء التجمعات الدينية والاجتماعية وداخل الاسواق ان يعيها المواطن لأنها اتت لحمايته وسلامته وفي حال عدم الالتزام بها سيتم اتخاذ اجراءات قاسية جدا ضد كل من لا يلتزم بها.

منوها بان هذه المرحلة يجب ان تتظافر فيها كل الجهود لمواجهة هذا الوباء حتى لا نتخذ قرار بحظر التجوال بشكل نهائي. وقال المحافظ إننا وجهنا نداء للدولة والحكومة وقيادة دول التحالف والاشقاء والاصدقاء في العالم بالوقوف معنا في مواجهة هذا الوباء. داعيا المواطنين مواجهة هذا الخطر وهذا الوباء بعزيمة قوية وايمان.















شاهد ايضا













