البحسني: فتح حظر التجوال والمساجد أمام عموم المواطنين جاء وفقاً للوضع الصحي المستقر

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء أمس الأربعاء بالمكلا، اجتماعاً لأعضاء اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة وباء “كورونا” ووكلاء المحافظة والمستشارين وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة.

وجرى في الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الصحي في المحافظة والوطن والإعلان الرسمي عن ظهور خمس حالات مصابة بفيروس كورونا في محافظة عدن والمخاطر المحتملة إزاء ذلك على مواطني المحافظة جرّاء التنقل المستمر بين المحافظات.

وأكد المحافظ أن فتح حظر التجوال والمساجد أمام عموم المواطنين جاء وفقاً للوضع الصحي المستقر خلال الفترة الماضية وتجاوباً مع رغبة المواطنين وروحانية الشهر المبارك، مشيداً بتجاوب الجميع ومستوى الوعي الذي أظهره مواطنو المحافظة خلال المراحل السابقة.

وجرى في الاجتماع تدارس الأوضاع الصحية في المحافظة والإجراءات المقترحة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتقال عدوى المرض الى مواطني المحافظة وحرصاً على سلامتهم.

وعقب تدارس الوضع الصحي والاجراءات الوقائية من جميع الجوانب، خرج اللقاء بالتعميم الآتي :

“الإخوة / قائدا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية – المحترمان

الأخ / وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء – المحترم

الإخوة / مديرا الأمن والشرطة بالساحل والوادي- المحترمان

الإخوة / مديرا مكتبي الصحة بالساحل والوادي المحترمان

الإخوة / مديرو المديريات بالساحل والوادي – المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالات فيروس كورونا بمحافظة عدن

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه .. وبالنظر إلى المخاطر الصحية ومتابعة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للأحداث والتطورات في محافظة عدن والإعلان الرسمي عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا فيها، وللحفاظ على سلامة مواطنينا في محافظة حضرموت بوصفه واجباً إدارياً ودينياً وإنسانياً، وبناءً على القرارات التي خرج بها الاجتماع الموسع الذي عقد مساء الأربعاء 29 ابريل 2020م بحضور أعضاء اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة فيروس كورونا ووكلاء المحافظة والمستشارين ومديري عموم المرافق ذات الاختصاص .. لذا عليكم تنفيذ الإجراءات السريعة التالية كلاً في مجال اختصاصه :

1- إغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداءً من الساعة السادسة من مساء يوم السبت تاريخ 2/5/2020م الموافق التاسع من رمضان 1441هـ مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق .

2-إعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الأحد تاريخ 3/5/2020م الموافق العاشر من رمضان من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر .

3- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

4- على جميع الأئمة والقائمين على المساجد الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً .//.