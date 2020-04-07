البحسني يؤكد مساندة السلطة المحلية للأسرة التي استشهد أفراد منها في حادث حريق المكلا

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً هاتفياً اليوم بالمواطن الأخ عبدالمجيد الكثيري الذي تعرّض منزله بمنطقة باعبود بالشرج ظهر اليوم لحادث حريق اسشهدت على إثره امرأة وبنت وتعرّض عدد من أفراد الأسرة لجروح.

ورفع المحافظ خلال الاتصال خالص التعازي لهذه الأسرة في مصابهم الجلل بوفاه المرأة والبنت، موجهاً الجهات الأمنية بسرعة اجراء تحقيق عاجل في أسباب ودوافع الحريق، ومؤكداً تقديم السلطة المحلية لجوانب الدعم والعون اللازم لهذه الأسرة لتتجاوز أزمتها ومحنتها الحالية.

ودعا المحافظ المولى تعالى بأن يتقبل من قضوا في هذا الحريق شهداءً، وان يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى.

الى ذلك، أثنى المحافظ على التحرّك السريع لقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بإدارة أمن ساحل حضرموت الذين هرعوا مباشرة فور تلقيهم البلاغ الى موقع الحادث، وتمكنوا من إخماد الحريق في أسرع وقت ممكن وبسائل متعدّدة، على الرغم من ارتفاع واتساع الحريق ووجوده في موقع مزدحم بالسكان والمنازل.

شاكراً التفاعل السريع لقائد الدفاع المدني والضابط المناوب وجميع عناصر الدفاع المدني الذين شاركوا في هذه العملية بنجاح.

وأفاد مدير عام أمن حضرموت العميد منير التميمي الذي بادر بالتوجه الى موقع الحريق أن الحريق الذي شبّ في الطابق الثاني للعمارة كان ناتجاً عن تماس كهربائي، نتج عنه وفاة امرأة وبنت بسبب الاختناق وتعرّض رجل وعدد من النساء لجروح.

مؤكداً أن طاقم قوات الدفاع المدني هرعوا مباشرة الى موقع الحادث وبذلوا كل السبل لإنقاذ الأرواح ونجحوا في انقاذ عدد من أفراد الأسرة وإخماد الحريق، لكن المرأة والبنت كانتا قد فارقن الحياة بسبب الإختناق نتيجة الحريق.

وتقدّم العميد التميمي بخالص الشكر لجميع إفراد وقيادة الدفاع المدني والمواطنين على جهودهم الكبيرة في هذا الموقف الإنساني، رافعاً التعازي للأسرة المنكوبة، والشفاء العاجل للجرحى