البحسني يبعث برقية عزاء للرئيس بوفاة قائد اللواء 315 مدرع

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة الى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة اللواء الركن أحمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع، بمديرية ثمود محافظة حضرموت، المدير الأسبق لمكتب فخامته، الذي وافته المنية فجر أمس إثر نوبة قلبية.

وجاء نص برقية العزاء:

“بسم الله الرحمن الرحيم ..

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العظيم.

المشير الركن/ عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

ببالغ الأسى وعميق الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم اليكم بخالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة اللواء الركن أحمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع بمديرية ثمود محافظة حضرموت، مدير مكتب فخامتكم الأسبق الذي وافاه الأجل فجر يوم “الثلاثاء 7 إبريل 2020م” إثر نوبة قلبية.

لقد كان فقيد الوطن قائداً شجاعاً ومناضلاً جسوراً، يتمتع بتاريخ نضالي كبير وادوار بطولية مشرفة، ومن أبرز القادة العسكريين في بلادنا.

لقد ظل فقيد الوطن مرابطاً في ميدان الشرف في مختلف المراحل والمنعطفات، وعرفناه في حضرموت بذات الصفات من خلال توليه قيادة اللواء 315 مدرع في مديرية ثمود، ومكنته حنكته العسكرية وخبرته من نيل ثقة القيادة السياسية واحترام قيادة السلطة المحلية والعسكرية في حضرموت وعامة المواطنين في المحافظة.

لقد خسر الوطن برحيله قائداً من خيرة القادة في المؤسسة العسكرية والمنطقة العسكرية الأولى.

وإننا إذ نُعزي أنفسنا بهذا المصاب الأليم، فإننا نتقدم بتعازينا الحارة وعظيم مواساتنا اليكم يافخامة الرئيس وإلى أولاد الفقيد “علي” و”محمد” و”عبدالسلام” وإخوانه، وجميع أفراد أسرته الكريمة واقربائه، والى قيادة وضباط وصف وأفراد ومنتسبي المنطقة العسكرية الأولى، ووزارة الدفاع عامة.

نسأل الله أن يتغمد فقيد الوطن، بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يعصم قلوب الجميع بجميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللواء الركن/

فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية“