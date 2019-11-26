البحسني يتفقد سير العمل في إدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح أمس، على سير العمل في إدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بمدينة المكلا.

وألقى المحافظ كلمة لمنتسبي الإدارة خلال الطابور الصباحي، بحضور نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد غيثان البحسني، ومدير إدارة المكافحة، المقدم عبدالله أحمد لحمدي، أكد فيها على دور إدارة المكافحة المهم في ضبط مروّجي ومتعاطي المخدرات، وشكر جهودهم للحد من انتشار هذه الآفة.

كما دعا إلى مزيد من الانضباط واليقظة لمواجهة أعداء حضرموت الذين يتربّصون بها ويهدفون إلى إفساد الشباب والمجتمع

وأعلن البحسني عن منح شهادة تقديرية لإدارة المكافحة وحوافز مالية، تثميناً للنجاحات التي حققتها الإدارة والعمل على ضبط المتعاطين والمروّجين، وكذا للروح الوطنية التي يتحلى بها أفراد هذه الإدارة التي تعدّ من أفضل إدارات الأمن في العمل الميداني والانضباط.

وبيّن التقرير الإحصائي لقضايا المخدرات المضبوطة بساحل حضرموت خلال العام 2019م المتمثلة في قضايا الترويج والتعاطي والحيازة للمخدرات والحشيش والحبوب المخدّرة، ضبط (57) كيلو و(725) جراماً من الحشيش و(95) حبة كبتاجون و(804) حبة مختلفة النوع.

فيما بلغ إجمالي قضايا المخدرات المضبوطة لعام 2018م (248) قضية لـ 16 كيلو و(845) جرام حشيش، و(14723) حبّة مخدّرة مختلفة النوع، وبلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 13 مصنعاً، وعدد (102) متعاطي حشيش، و10 قضايا ترويج حبوب، و(25) قضية ترويج حشيش، و(12) قضية تعاطي حبوب، و(49) قضية شرب خمر.

وكان قد بلغ عدد القضايا في العام 2017م حوالي (136) قضية، ضُبطت فيها الحبوب المخدرة والخمور والحشيش بكميّات 40 كيلو و205 جرام حشيش، و(343) حبّة مخدّرة مختلفة النوع، كما بلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة (23) مصنع خمر، و (140) متعاطياً له، و(32) مروّجاً، و(23) متعاطياً للحبوب المخدّرة.

وأعرب العميد غيثان البحسني، والمقدّم عبدالله أحمد لحمدي عن شكرهما لهذه اللفتة من المحافظ وتكريمه للإدارة، مؤكدين أن للزيارة مردود إيجابي سينعكس على عمل الإدارة ومنتسبيها، وأشارا إلى أن أفراد المكافحة قد تم اختيارهم بعناية، وهم من أفضل العناصر سلوكاً والتزاماً وانضباطاً في أداء الواجب.

تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها اللواء البحسني، فقد توجّه أيضاً إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت متفقداً لنشاط الهيئة.

وأكد المحافظ في زيارته اهتمام السلطة المحلية بالاستثمار والمستثمرين، واستقطاب رؤوس الأموال إلى المحافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والخريجين، موجهاً هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

كما استقبل اللواء البحسني في مكتبه، صباح أمس الأول، وفد من الصندوق العربي للتنمية.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل العمل في المرحلة الثانية من ميناء الشحر، والبدء في إعادة تأهيل جسر منطقة غرير، غرب المكلا، الذي تضرر بشكل كلي بفعل السيول والأمطار خلال الأعوام الماضية.

وأوضح مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً بوزارة الأشغال العامة والطرق، ياسين صبري، والاستشاري وليد النصاري، بأن الصندوق سيعمل في مشروع المرحلة الثانية لميناء الشحر على صيانة القوارب، إنشاء مصنع للثلج، وإقامة صالات مزاد وأرصفة بالإضافة إلى ملحقات أخرى.