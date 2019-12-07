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البحسني يتفقد كلية الشرطة بحضرموت ويوجه باستكمال المرحلة الثانية من مشروع الكلية

7 ديسمبر، 2019
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قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بزيارة تفقدية لكلية الشرطة بحضرموت، مطلعاً على سير الدراسة فيها ومدى التزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والطلاب بالخطة الدراسية المزمنة والتدريبات والتطبيقات العملية التي تؤهلهم للإنخراط في أجهزة ومرافق الدولة الأمنية.

وخاطب المحافظ البحسني الطلاب، حثهم على بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمي والإنضباط في أداء التدريبات العسكرية الميدانية والمهام الموكلة إليهم والتوجيهات الصادرة من أساتذتهم خاصة وأنهم على مشارف التخرج كأول دفعة من الكلية التي تفخر بها حضرموت كمنجز تحقق على أرض الواقع .

ووجه المحافظ البحسني باستكمال المرحلة الثانية من مشروع الكلية ببناء مبنى للقيادة والإدارة العامة واستحداث قاعات دراسية جديدة ومبنى إضافي لسكن الطلاب وتجهيز ميدان الفروسية وتطوير وتحديث المباني العامة بالكلية .

وكان في استقبال المحافظ البحسني العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي مدير الكلية برفقة نوابه وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .

وأعرب مدير الكلية عن ارتياحه للاهتمام المتواصل للحفاظ بالكلية، وحرصه على نجاح هذا الصرح الأكاديمي منذ بدايات تأسيسه ، وتوجيهاته بالشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الكلية التي تستعد خلال الشهرين القادمين تخريج أول دفعة واستقبال أخرى جديدة .

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