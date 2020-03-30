اليمن العربي

البحسني : يجب اتباع اجراءات الوقاية لضمان خلو مجتمعنا من المرض الفتاك

30 مارس، 2020
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أكد المحافظ اللواء الركن “فرج سالمين البحسني” قائد المنطقة العسكرية الثانية، لقناة حضرموت أن المحافظة على وشك اعلان حالة الطوارئ.

 

ووجه البحسني رسالة لأهالي حضرموت بالبقاء في منازلهم منذ هذه اللحظة، واتباع اجراءات الوقاية لضمان خلو مجتمعنا من المرض الفتاك.

 

وأشاد البحسني بنانجاح جهود السلطة المحلية لوقاية المجتمع من فيروس “كورونا”، بوصف الوقاية أنجع وسيلة لنجاح مهمة الحفاظ على مجتمعنا بإذن الله خالٍ من المرض.

 

وأكد المحافظ على ضرورة العمل حالياً لحث المواطنين على البقاء في منازلهم لضمان سلامتهم، والإشراف المباشر على تنفيذ المهام، والإلتزام بمنع دخول وخروج المواطنين من وإلى المحافظة إلا بعد إجراءات وقائية صارمة.

 

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بقرار منع دخول القات للمحافظة، وقال إن هذا القرار مهم ولا يمكن التراجع عنه خلال هذه المرحلة، ويصب في مصلحة المواطنين.

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