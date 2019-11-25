اليمن العربي

البحسني يطلع على نشاط فرع هيئة الإستثمار بساحل حضرموت.. صور

اليمن العربي اليمن العربي منذ 10 دقائق
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إطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على نشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت.

 

وأستمع خلال زيارة تفقدية لمقر الهيئة بمدينة المكلا، من مدير عام الهيئة الدكتور محمد الجوهي الى شرح حول سير العمل في أقسام وإدارات الهيئة والصعوبات التي تواجه تنفيذ خططها الهادفة الدفع بعجلة الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

 

واكد المحافظ البحسني اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالاستثمار والمستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الى المحافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص للشباب والخريجين، موجهاً هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية للمستثمرين الجادين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

 

 

 

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الإستثمار البحسني بساحل حضرموت صور على فرع نشاط هيئة يطلع
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