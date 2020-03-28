اليمن العربي

البحسني يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية بمدينة سيئون أبوبكر محمد حسان

29 مارس، 2020
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رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي في وفاة الشخصية الاجتماعية والمصلح الاجتماعي بمدينة سيئون المغفور له بإذن الله تعالى أبوبكر محمد أحمد حسان.

 

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يشمل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويخلفه خير الجزاء عن مواقفه وجهوده في إصلاح ذات البين في مجتمعه.

 

وتقدّم المحافظ بالتعازي لأولاده  المهندس محمد والخبير الزراعي المهندس عبدالرحمن حسان، وأفراد أسرتهما كافة، وأن يسكن الفقيد الجنة، ويلهمهم الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون

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