عدن تايم

البحسني يعلن شفاء مصاب كورونا بحضرموت ويكشف نتيجة آخر فحص أجري له ولمخالطيه

24 أبريل، 2020
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أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني عن تماثل المصاب الوحيد بفيروس كورونا باليمن للشفاء، بعد تحسن تدريجي في صحته، وتوعد بإجراءات احترازية اقسى مما سبق في حال ظهرت حالات اصابة جديدة بالفيروس بحضرموت او أقرت اللجنة الصحية ذلك.

وأكد البحسني في اتصال هاتفي مع قناة العربية الحدث، أن نتيجة آخر فحص خضع له المصاب بكورونا، ليلة أمس، كانت سلبية ،نتيجة تماثله للشفاء.

وكشف محافظ حضرموت عن سلبية فحوص ١٢٠ شخصا ممن خالطوا المصاب الوحيد بالفيروس حيث تم عزل المخالطين ومتابعتهم في منازلهم.

وأشاد البحسني بالوعي المجتمعي الحضرمي وتجاوبهم المسؤول مع إجراءات السلطات المحلية لمواجهة خطر انتشار الفيروس الذي قهر دول كبرى ولا يمكن التهاون او التساهل في مواجهته بكل الامكانيات المتاحة.

واشار البحسني الى أن إجراءات مواجهة كورونا بحضرموت مرت بعدة مراحل بدأت بحظر تجوال تجريبي لمدة يوم قبل حوالي اسبوعين وتبعه عمليات تعقيم وتوعية للناس باتباع التوجيهات الصحية ومنع التجمعات وبعدها فرض حظر تجوال اتسم بتجاوب وترحيب المواطنين والعلماء والوجاهات على حد سواء بفعل الوعي الوطني المتعاظم.

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