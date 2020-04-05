البحسني يكشف عن آلية توزيع التبرعات التي تم جمعها محليا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن مردود التبرعات التي يتم جمعها لصالح لجنتي جمع التبرعات لمكافحة وباء “كورونا” بالساحل والوادي، من رجال الخير والأعمال والمؤسسات والشركات في داخل حضرموت، سيذهب لصالح تحسين الخدمات الصحية على مستوى نطاق كل لجنة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، اليوم، إن لجنتين لجمع التبرعات تعملان إحداهما على مستوى الساحل، والأخرى على مستوى الوادي، لكن مردود اللجنتين سيتم تخصيصه لجلب المعدات والأجهزة الوقائية العاجلة ولتحسين الخدمات للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى نطاق كل لجنة، بمعنى أن مردود لجنة الوادي من التبرعات الداخلية على مستوى الوادي سيتم تخصيصه لصالح المرافق الصحية والاحتياجات العاجلة في الوادي والصحراء تحت إشراف وكيل الوادي والصحراء ووفق احتياجات مكتب الصحة بالوادي، فيما سيتم تخصيص مردود التبرعات الداخلية التي يتم توريدها على مستوى ساحل حضرموت من قبل لجنة جمع التبرعات بالساحل، لصالح دعم المرافق الصحية في الساحل وبإشراف المحافظ واللجنة وبموجب احتياجات مكتب الصحة بالساحل.

وأوضح المحافظ أن الدعم والتبرعات التي سيتم توريدها من خارج الوطن، سيتم تخصيصها لصالح دعم الخدمات الصحية والاحتياجات الاحترازية والوقائية العاجلة في كل حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء وهضبة